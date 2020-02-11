Нынешняя политика Москвы в отношении Белоруссии может привести к тому, что эта страна превратится во врага России, каким стала Украина. Об этом 10 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

Олег Бондаренко: Россия должна вкладываться в Белоруссию, если ей нужен союзник © РИА Новости, Нина Зотина

«Это очень контрпродуктивная политика. Попытка выстраивать рыночные отношения с единственным формальным российским союзником, который входит в Союзное государство, обернется в ближайшем будущем потерей этого союзника и превращением его во врага по типу Украины. Срок, который для этого нужен, не больше 10 лет», — рассказал Бондаренко.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

В Сочи на днях завершились переговоры между президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Стороны договорились, что условия поставок энергоносителей в 2020 году останутся такими же, как в прошлом.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на нашем сайте