Прорыва в отношениях между РФ и Белоруссией ожидать не стоит, потому что между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко нет личного доверия. Об этом 10 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

В Сочи на днях завершились переговоры между президентами двух стран. Стороны договорились, что условия поставок энергоносителей в 2020 году останутся такими же, как в прошлом.

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«Лукашенко — это политик эпохи 90-х. Харизматичный яркий политик, при этом очень четко умеющий считать свои интересы. Лукашенко исходит из того, что если мы строим Союзное государство с Россией, то Россия должна помогать и нас поддерживать, поскольку мы гораздо меньше, чем Россия. Этим же подходом, кстати говоря, руководствуются кандидаты в члены ЕС, когда вступают в Евросоюз», — считает политолог.

По его словам, российское руководство, договариваясь с Минском, исходит из концепции товарно-денежных отношений.

Олег Бондаренко добавил, что сложившаяся ситуация не изменится, пока Россия не поменяет свою политику в отношении Белоруссии.

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