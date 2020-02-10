Уголовное дело, в рамках расследований которого проводились обыски, было возбуждено по факту незаконного завладения участка земли, который принадлежит акватории Днепро-Бугского лимана.
Площадь участка составляет 157 гектаров.
По версии следствия, николаевские чиновники в 2015 году превысили свои полномочия признали недействительным договор аренды.
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В прокуратуре добавили, что распоряжаться такими участками может только Кабинет министров Украины.