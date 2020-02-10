Сотрудники СБУ и Нацполиции 10 февраля пришли с обысками в Николаевской областной государственной администрации. Об этом сообщил офис Генпрокурора Украины

СБУ рассказала, как «кошмарила» телеканал «1+1» © 112 Украина Площадь участка составляет 157 гектаров. По версии следствия, николаевские чиновники в 2015 году превысили свои полномочия признали недействительным договор аренды. Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру В прокуратуре добавили, что распоряжаться такими участками может только Кабинет министров Украины.