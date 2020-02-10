Садовый предложил обменять останки разведчика Кузнецова на пленных ВСУшников
Садовый предложил обменять останки разведчика Кузнецова на пленных ВСУшников
© iskra-kungur.ru
Ранее Львовский горсовет отказался передавать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию, предложив обменять прах на бойцов ВСУ, плененных народными республиками Донбасса.

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По словам Хинштейна, после выкупа у украинских властей останки советского разведчика можно перезахоронить в его родном городе Кудымкаре в Пермском крае, либо на территории другого региона РФ, тесно связанном с памятью о Кузнецове.

«Позиция украинских, в частности львовских властей, выглядит довольно странно. Если Кузнецов не герой, и люди, против которых он воевал с оружием в руках, сегодня вознесены на пьедестал в Украине, то зачем им требуются его останки», — сказал депутат.

Сотрудник советских органов безопасности, партизан Николай Кузнецов в годы войны, находясь за линией фронта, лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников немецкой оккупационной администрации. В марте 1944 года в селе Боратин Кузнецов погиб в бою с отрядом УПА*.


*Деятельность организации запрещена в РФ

 

 