Свою точку зрения музыкант озвучил в эфире телеканала «Вести».
Шевчук признался, что во время концертного тура у него были стычки с украинскими националистами, во время которых он «рубился за Россию».
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Ведущий программы задал ему вопрос, договорился ли он с оппонентами.
«Нет, не договорился и никогда не договорюсь. Мой отец закончил войну в Австрии в 45-м году. Воевал…» — объяснил музыкант.
Ранее Шевчук занимал неоднозначную позицию по поводу так называемой революции достоинства в Киеве, чем разочаровал многих своих поклонников.