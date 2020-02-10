Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет
Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет
Свою точку зрения музыкант озвучил в эфире телеканала «Вести».

Шевчук признался, что во время концертного тура у него были стычки с украинскими националистами, во время которых он «рубился за Россию».

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Ведущий программы задал ему вопрос, договорился ли он с оппонентами.

«Нет, не договорился и никогда не договорюсь. Мой отец закончил войну в Австрии в 45-м году. Воевал…» — объяснил музыкант.

Ранее Шевчук занимал неоднозначную позицию по поводу так называемой революции достоинства в Киеве, чем разочаровал многих своих поклонников.