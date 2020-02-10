Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что никогда не найдет общего языка с идейными наследниками лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом 10 февраля он сообщил на Telegram-канале Украина.ру

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Шевчук признался, что во время концертного тура у него были стычки с украинскими националистами, во время которых он «рубился за Россию».

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Ведущий программы задал ему вопрос, договорился ли он с оппонентами.

«Нет, не договорился и никогда не договорюсь. Мой отец закончил войну в Австрии в 45-м году. Воевал…» — объяснил музыкант.

Ранее Шевчук занимал неоднозначную позицию по поводу так называемой революции достоинства в Киеве, чем разочаровал многих своих поклонников.