По информации Офиса президента Украины, Макрон принял приглашение президента Владимира Зеленского приехать в Киев.
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«Да, президент Макрон был приглашен президентом Зеленским посетить Украину и, безусловно, рассматривает возможность своего приезда в ближайший месяц. Мы еще не определили точную дату, но в целом да, существует договоренность об этом приезде», — сказал посол.
Последний раз французский президент посещал столицу Украины в 1998 году. По словам Этьена де Понсена, он оптимистично настроен относительно визита президента Макрона на Украину.