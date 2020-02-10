Президент Франции Эммануэль Макрон может принять решение о визите на Украину, который состоится в ближайший месяц. Об этом 10 февраля сообщил Этьен де Понсен, передает «Обозреватель»

Погребинский: Зеленский мог остаться в общеевропейском тренде, не скатываясь в хамство © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского приехать в Киев.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Да, президент Макрон был приглашен президентом Зеленским посетить Украину и, безусловно, рассматривает возможность своего приезда в ближайший месяц. Мы еще не определили точную дату, но в целом да, существует договоренность об этом приезде», — сказал посол.

Последний раз французский президент посещал столицу Украины в 1998 году. По словам Этьена де Понсена, он оптимистично настроен относительно визита президента Макрона на Украину.