Комитет Рады принял решение разработать поправки в законодательство, которые бы сделали невозможным вмешательство правоохранительных органов в работу журналистов и гарантировали им право не выдавать источники информации. Об этом 10 февраля сообщил глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook

Зарплаты министров Гончарука в 2-5 раз больше доходов предыдущего Кабмина © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука, министров и руководства НБУ.

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Отмечается, что представители СБУ настаивали, что имели право проводить обыски. Журналисты и депутаты настаивали, что речь идет о работе журналистов с общественно значимой информацией. Такие действия правоохранителей, по их мнению, могут быть истолкованы как притеснение свободы слова.

«Комитет решил, помимо прочего, разработать поправки в законодательство, которые бы сделали невозможным вмешательство правоохранительных органов в работу журналистов и гарантировали им право не выдавать источники информации», — говорится в сообщении.

Также собрано 150 подписей депутатов Рады практически от всех фракций и групп с предупреждением для СБУ относительно возможного давления на СМИ.