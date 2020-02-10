Заседание комитета было посвящено ситуации с обысками СБУ на телеканале «1+1». Речь шла об обнародовании записей в Кабинете министров при участии премьера Алексея Гончарука, министров и руководства НБУ.
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Отмечается, что представители СБУ настаивали, что имели право проводить обыски. Журналисты и депутаты настаивали, что речь идет о работе журналистов с общественно значимой информацией. Такие действия правоохранителей, по их мнению, могут быть истолкованы как притеснение свободы слова.
«Комитет решил, помимо прочего, разработать поправки в законодательство, которые бы сделали невозможным вмешательство правоохранительных органов в работу журналистов и гарантировали им право не выдавать источники информации», — говорится в сообщении.
Также собрано 150 подписей депутатов Рады практически от всех фракций и групп с предупреждением для СБУ относительно возможного давления на СМИ.