Компания Hutzul Guide, которая занимается турами для иностранцев в Карпаты, в оскорбительной форме обвинила евреев в том, что они якобы поставили слишком большие цены на дрова. Об этом 10 февраля написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook

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«Жить в горах и покупать дрова — это вымогательство, если покупают, значит, лес еще есть… Дрова в горах, это святое, для каждой семьи, но цены на дрова огромные (с….е жиды)», — сказано в описании к одному из снимков.

На странице компании сообщается, что она занимается организацией горного туризма и экспедиций в горы. Все туристические услуги, как сказано в описании, будут предоставляться исключительно гуцулами. Сообщается, что главный офис находится в Верховине Ивано-Франковской области.

«Известное выражение о том, кто выпил воду, в Карпатах не актуально. Там ж*ды все дрова сожрали. Сайт, между прочим, рекламирует туризм», — написал Долинский.