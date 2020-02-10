Осквернив памятник, борцы с советским прошлым бросились наутек.
Одного из них, 19-летнего молодого человека, стражи порядка смогли задержать и доставить в Печерский отдел полиции. Его сообщника ищут.
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С места происшествия были изъяты обломки флакона с зеленкой. Уголовное дело возбудили по статье 297 УК Украины («Надругательство над могилой»). Санкция статьи предусматривает семь лет лишения свободы.
Могила советского военачальника не впервые подвергается нападкам представителей националистических организаций. В октябре 2018 года полиция помешала нескольким десяткам праворадикалов снести памятник Ватутину.
В декабре прошлого года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что памятник Ватутину не подпадает под закон о декоммунизации, так как является частью захоронения.