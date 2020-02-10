В ночь на 10 февраля в Мариинском парке Киева вандалы облили зеленкой памятник на могиле советского полководца Николая Ватутина, войска которого освободили столицу Украины в ноябре 1943 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева

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Одного из них, 19-летнего молодого человека, стражи порядка смогли задержать и доставить в Печерский отдел полиции. Его сообщника ищут.

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С места происшествия были изъяты обломки флакона с зеленкой. Уголовное дело возбудили по статье 297 УК Украины («Надругательство над могилой»). Санкция статьи предусматривает семь лет лишения свободы.

Могила советского военачальника не впервые подвергается нападкам представителей националистических организаций. В октябре 2018 года полиция помешала нескольким десяткам праворадикалов снести памятник Ватутину.

В декабре прошлого года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что памятник Ватутину не подпадает под закон о декоммунизации, так как является частью захоронения.