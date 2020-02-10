В Белоруссии до сих пор не появились праворадикальные организации, подобные УНА-УНСО* и Правому сектору*, потому что там, в отличие от Украины, никогда не было антироссийского вируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру 10 февраля рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

Олег Бондаренко: Россия должна вкладываться в Белоруссию, если ей нужен союзник © РИА Новости, Нина Зотина

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«Но нигде больше в белорусской истории не было даже намека на какую-то русофобию. И даже то, что на западе Белоруссии проживают католики, никоим образом не делает их антироссийскими. Так что в силу отсутствия гена русофобии в Белоруссии, там до сих пор это не случилось», — рассказал Бондаренко.

Собеседник издания добавил, что наступивший год будет сложным для российско-белорусских отношений, так как осенью в Белоруссии должны состояться выборы президента.

*Деятельность организации запрещена в РФ