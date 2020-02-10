По словам политолога, только Великое княжество Литовское исходило из концепции альтернативного русского государства на тот период истории.
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«Но нигде больше в белорусской истории не было даже намека на какую-то русофобию. И даже то, что на западе Белоруссии проживают католики, никоим образом не делает их антироссийскими. Так что в силу отсутствия гена русофобии в Белоруссии, там до сих пор это не случилось», — рассказал Бондаренко.
Собеседник издания добавил, что наступивший год будет сложным для российско-белорусских отношений, так как осенью в Белоруссии должны состояться выборы президента.
*Деятельность организации запрещена в РФ