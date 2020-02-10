Переговоры белорусского концерна «Белнефтехим» с казахстанскими компаниями о поставках нефти продолжаются. Об этом 10 февраля сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря госконцерна Александра Тищенко

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«В Казахстане прошли переговоры о поставках нефти, состоялись встречи с представителями министерства энергетики Казахстана и компаний — потенциальных поставщиков нефти. Первый раунд переговоров завершен, представители "Белнефтехима" вернулись в Минск. Однако работа продолжается, готовятся другие встречи», — рассказал Тищенко.

По его словам, стороны обсуждают вопросы возможных объемов поставок и логистику. Точные сроки подписания межправительственного соглашения о поставках нефти представитель концерна назвать затруднился.

В Сочи на днях завершились переговоры между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Стороны договорились, что условия поставок энергоносителей в 2020 году в Белоруссию останутся такими же, как в прошлом.