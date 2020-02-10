Минск стал искать альтернативных поставщиков энергоресурсов после того, как РФ и Белоруссия не смогли к началу 2020 года договориться о стоимости нефти. В январе белорусская сторона закупила более 80 тысяч тонн нефти в Норвегии.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«В Казахстане прошли переговоры о поставках нефти, состоялись встречи с представителями министерства энергетики Казахстана и компаний — потенциальных поставщиков нефти. Первый раунд переговоров завершен, представители "Белнефтехима" вернулись в Минск. Однако работа продолжается, готовятся другие встречи», — рассказал Тищенко.
По его словам, стороны обсуждают вопросы возможных объемов поставок и логистику. Точные сроки подписания межправительственного соглашения о поставках нефти представитель концерна назвать затруднился.
В Сочи на днях завершились переговоры между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Стороны договорились, что условия поставок энергоносителей в 2020 году в Белоруссию останутся такими же, как в прошлом.