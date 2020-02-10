Группа приехавших на каникулы в Москву юных дзюдоистов из города Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) примет участие в мастер-классе в ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта 13 февраля. Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 10 февраля

Джефф Монсон устроил мастер-класс для детей из ДНР — видео © Отмечается, что мастер-класс для детей из ДНР проведут спортсмены высочайшего уровня, чемпионы и призеры первенств России, Европы и мира. А специальным гостем станет мастер спорта международного класса.

Школа «Самбо-70» знаменита не только преподаванием борьбы, но и занятиями по 26 видам спорта, в том числе по фигурному катанию и академическому рок-н-роллу. Ежегодно здесь более 1 тыс. детей помимо занятий спортом получают образование высокого уровня.

Российская столица регулярно принимает ребят из Донбасса. Так, год назад двукратный чемпион мира, боец смешанных единоборств Джефф Монсон провел в Москве мастер-класс для юных спортсменов из ДНР.

Встреча маленьких бойцов с кумиром состоялась в рамках социокультурной, физической, духовной реабилитации детей, пострадавших от войны, «Счастливые каникулы». По этой программе уже сотни детей из Донбасса побывали в России.