Отмечается, что мастер-класс для детей из ДНР проведут спортсмены высочайшего уровня, чемпионы и призеры первенств России, Европы и мира. А специальным гостем станет мастер спорта международного класса.
Школа «Самбо-70» знаменита не только преподаванием борьбы, но и занятиями по 26 видам спорта, в том числе по фигурному катанию и академическому рок-н-роллу. Ежегодно здесь более 1 тыс. детей помимо занятий спортом получают образование высокого уровня.
Российская столица регулярно принимает ребят из Донбасса. Так, год назад двукратный чемпион мира, боец смешанных единоборств Джефф Монсон провел в Москве мастер-класс для юных спортсменов из ДНР.
Встреча маленьких бойцов с кумиром состоялась в рамках социокультурной, физической, духовной реабилитации детей, пострадавших от войны, «Счастливые каникулы». По этой программе уже сотни детей из Донбасса побывали в России.