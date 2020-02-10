Офис президента Украины Владимира Зеленского принял решение создать и выкупить дополнительную сетку анонимных Telegram-каналов. Об этом 10 февраля сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник

«Вам Telegram». Как новые медиа влияют на украинскую политику © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк сообщении.

Также отмечается, что в Офисе президента якобы осознали бесперспективность блокировки мессенджера на Украине. Поэтому решили максимально занять информационное пространство анонимными каналами. Кроме того, по данным канала, основной проблемой для власти стал фактор популярности среди премиального контента и рефлексии журналистов на публикуемый контент, что несет риски формирования альтернативных смыслов.