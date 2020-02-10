«Для этого выделен дополнительный ресурс, но кроме финансирования будет сливаться инсайдерская информация и согласованные сливы. В сетку войдёт 2 флагманских канала, которые к маю должны иметь 100 тыс. подписчиков и мелкие каналы с профильным уклоном», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Офисе президента якобы осознали бесперспективность блокировки мессенджера на Украине. Поэтому решили максимально занять информационное пространство анонимными каналами. Кроме того, по данным канала, основной проблемой для власти стал фактор популярности среди премиального контента и рефлексии журналистов на публикуемый контент, что несет риски формирования альтернативных смыслов.