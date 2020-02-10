Киевский путешественник и радиолюбитель Вадим Ивлев отправится с международной научной экспедицией в Антарктиду, на необитаемый остров Сигни, расположенный в архипелаге Южные Оркнейские острова. Об этом 11 февраля сообщает портал Delo.UA

Антарктида не Россия. ЦИК Украины организовал участок на станции «Академик Вернадский» © Facebook, Національний антарктичний науковий центр

В этой экспедиции Вадим планирует установить сразу два рекорда — по самой длинной дистанции и по самому большому количеству радиосвязей в диапазоне с длиной волны 160 метров. По словам радиолюбителя, к поездке на остров Сигни он готовился 10 лет.

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Вадим Ивлев в 2016 году участвовал в экспедиции на труднодоступный антарктический остров Херд, а в 2018 году — в рейде на необитаемый остров Дюси в Тихом океане. Всего он побывал в 80 странах.

«Жизнь коротка, и я должен сделать больше, чем просто жить в комфорте. У меня есть правило — побеждать себя вчерашнего, а также постоянно подбадривать себя и других», — рассказал ученый.

На острове живут редкие антарктические меховые котики, морские слоны, пингвины и морские птицы, а из растений здесь есть мох и лишайники.

Исследователи будут жить в полярных палатках при минусовых температурах и постоянных ветрах. По словам украинца, особой полярной экипировки у него нет, с собой он возьмет любимую шапку и очень теплую куртку.

Все расходы на экспедицию покрыла американская сторона, выделив 375 тысяч долларов.