Экспедиция продлится с 11 февраля по 14 марта, ее участниками станут 14 ученых из шести стран, в том числе США, Германии, Швейцарии, Австралии, Венгрии.
В этой экспедиции Вадим планирует установить сразу два рекорда — по самой длинной дистанции и по самому большому количеству радиосвязей в диапазоне с длиной волны 160 метров. По словам радиолюбителя, к поездке на остров Сигни он готовился 10 лет.
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Вадим Ивлев в 2016 году участвовал в экспедиции на труднодоступный антарктический остров Херд, а в 2018 году — в рейде на необитаемый остров Дюси в Тихом океане. Всего он побывал в 80 странах.
«Жизнь коротка, и я должен сделать больше, чем просто жить в комфорте. У меня есть правило — побеждать себя вчерашнего, а также постоянно подбадривать себя и других», — рассказал ученый.
На острове живут редкие антарктические меховые котики, морские слоны, пингвины и морские птицы, а из растений здесь есть мох и лишайники.
Исследователи будут жить в полярных палатках при минусовых температурах и постоянных ветрах. По словам украинца, особой полярной экипировки у него нет, с собой он возьмет любимую шапку и очень теплую куртку.
Все расходы на экспедицию покрыла американская сторона, выделив 375 тысяч долларов.