Также обвинение просило наложить на нее определенные обязанности. Суд полностью удовлетворил ходатайство.
«Зверобой должна являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу», — говорится в сообщении.
Также Зверобой обязали носить электронное средство контроля сроком на два месяца до 9 апреля 2020 года.