Военному волонтеру Елене Беленькой с позывным в Донбассе «Маруся Зверобой» суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета, о чем и просила сторона обвинения. Об этом 10 февраля с заседания Печерского районного суда передает «Украинская правда»

Также обвинение просило наложить на нее определенные обязанности. Суд полностью удовлетворил ходатайство. «Будет иметь дело с нами»: Маруся Зверобой разразилась в суде нецензурной бранью в адрес Зеленского © Facebook, Маруся Звіробій

«Зверобой должна являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу», — говорится в сообщении.

Также Зверобой обязали носить электронное средство контроля сроком на два месяца до 9 апреля 2020 года.