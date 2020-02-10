Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, основным проявлением которого являются относительно регулярные судорожные припадки. Общее количество больных эпилепсией в мире составляет 50 миллионов человек.
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«Если вы видите, что у человека случился приступ эпилепсии, будьте с ним рядом от начала и до конца. Дайте эпилептическому нападению закончиться самостоятельно… Положите что-нибудь под голову, чтобы человек не травмировался во время судорог. Не кладите ничего в рот и не пытайтесь сдержать судороги силой», — написала она.
По совету Супрун, нужно засечь время с начала приступа и вызывать скорую помощь, если он длится более пяти минут.
Людям с данным заболеванием Супрун советует не стесняться и рассказать об этом близким, чтобы они могли оказать помощь. Также она советует избегать яркого и мигающего света в случае светочувствительной рефлексии, шума и стресса.