Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Международный день борьбы с эпилепсией посоветовала людям, страдающим этим недугом, не скрывать свою проблему. Об этом 10 февраля она рассказала в Facebook

Супрун рассказала, как перестать бояться стоматологов © Міністерство охорони здоров'я України

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«Если вы видите, что у человека случился приступ эпилепсии, будьте с ним рядом от начала и до конца. Дайте эпилептическому нападению закончиться самостоятельно… Положите что-нибудь под голову, чтобы человек не травмировался во время судорог. Не кладите ничего в рот и не пытайтесь сдержать судороги силой», — написала она.

По совету Супрун, нужно засечь время с начала приступа и вызывать скорую помощь, если он длится более пяти минут.

Людям с данным заболеванием Супрун советует не стесняться и рассказать об этом близким, чтобы они могли оказать помощь. Также она советует избегать яркого и мигающего света в случае светочувствительной рефлексии, шума и стресса.