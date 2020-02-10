Военный волонтер Елена Беленькая с позывным Маруся Зверобой, которую подозревают в угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому, не сдерживалась в суде и продолжила оскорблять главу государства в нецензурной форме. Об этом 10 февраля сообщает «Украинская правда»

Волонтер Зверобой рассказала, что означали ее угрозы Зеленскому © Facebook, Маруся Звіробій | Перейти в фотобанк

«Я не буду бежать, я воюю в обороне этой страны. Я с начала войны и до победы буду рубиться за это государство и против того, чтобы у него аннексировали территории. Крым, Донбасс — это все Украина, мы должны это вернуть. И если ваш работодатель сс…..й не хочет этого делать, он будет иметь дело с нами», — заявила Зверобой.