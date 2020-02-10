Зверобой повторила ранее сказанные слова о том, что Зеленский во время своего визита в Донбасс к украинским военным на передовую якобы им хамил. Кроме того, она высмеяла предположение обвинения, что она поедет на фронт и там скроется.
«Я не буду бежать, я воюю в обороне этой страны. Я с начала войны и до победы буду рубиться за это государство и против того, чтобы у него аннексировали территории. Крым, Донбасс — это все Украина, мы должны это вернуть. И если ваш работодатель сс…..й не хочет этого делать, он будет иметь дело с нами», — заявила Зверобой.