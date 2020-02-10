Эвакуация украинцев из Уханя, где находится эпицентр заболеваемости коронавирусом, запланирована на 11 февраля специальным чартерным рейсом в Киев. Об этом 10 февраля сообщает посольство Украины в КНР на своем сайте

С градусником на коронавирус: неправильно организованный досмотр в портах Одессы грозит Украине эпидемией © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

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«В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин. С этой целью, Украина 11 февраля этого года планирует специальный чартерный рейс по маршруту: Киев — город Ухань (КНР) — город Киев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Украине их ожидает обязательный 14-дневный карантин.