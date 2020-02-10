По данным ВОЗ на 10 февраля, заражению подверглись более 37 тысяч человек. Всего погибли 910 человек, две смерти произошли за пределами материкового Китая.
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«В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин. С этой целью, Украина 11 февраля этого года планирует специальный чартерный рейс по маршруту: Киев — город Ухань (КНР) — город Киев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Украине их ожидает обязательный 14-дневный карантин.