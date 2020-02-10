Зверобой отметила, что в подозрении прокуроров речь идет о предварительном сговоре с депутатом от «Европейской солидарности» Софией Фединой.
Однако, по ее словам, никакого сговора не было, и прокуроры это не докажут.
«Когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня десятки тысяч, — и он то хоронил [Петра] Порошенко, то расстреливал Верховную Раду — у нас была демократия и свобода слова, и на этой свободе слова этот Зеленский стал президентом… А теперь за такие же действия — и поменьше: я не угрожала никому», — заявила она.
Кроме того, она высмеяла предположение обвинения, что она поедет на фронт и там скроется.