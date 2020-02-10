Военный волонтер Елена Беленькая с позывным «Маруся Зверобой» заявила в суде, что не угрожала президенту Владимиру Зеленскому, а призывала его быть осторожным. Об этом 10 февраля она заявила на заседании Печерского райсуда Киева, который избирает ей меру пресечения, передает «Украинская правда»

Корнилов: «Боевик Маруся Зверобой пообещала журналистам кислоту вместо мочи» © РИА Новости, Владимир Трефилов Софией Фединой.

Однако, по ее словам, никакого сговора не было, и прокуроры это не докажут.

«Когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня десятки тысяч, — и он то хоронил [Петра] Порошенко, то расстреливал Верховную Раду — у нас была демократия и свобода слова, и на этой свободе слова этот Зеленский стал президентом… А теперь за такие же действия — и поменьше: я не угрожала никому», — заявила она.

Кроме того, она высмеяла предположение обвинения, что она поедет на фронт и там скроется.