Председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев не считает необходимым обсуждать возможность возвращения выплаченной ему премии за суд в Стокгольме по спорам с «Газпромом». Об этом 10 февраля сообщает РБК-Украина

Коболев заговорил о продаже «Нафтогаза» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский или премьер Алексей Гончарук с предложением отказаться от премии в обмен на продление контракта. Также журналист уточнил, рассматривает ли он вариант отказаться от премии в принципе.

«Я не готов это комментировать. Извините… Я не комментирую мои разговоры с руководителями, которые имеют конфиденциальный характер», — заявил он.

Также Коболев выразил уверенность, что без усилий команды «Нафтогаза» не было бы ни самого дела изначально, ни выигрыша, ни взыскания. Он подчеркнул, что раньше «Нафтогаз» такие дела проигрывал.

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В июне 2018 года сотрудникам «Нафтогаза» выплатили премии на сумму $20,7 млн за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с «Газпромом» по транзитному контракту. Коболев получил около $7,9 млн на то время. По информации источников в банке, первые $800 тысяч он отправил матери в США.