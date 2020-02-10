Ранее МИД сообщал, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, однако не уточнил, в какие из них именно. В ответ на запрос агентства во внешнеполитическом ведомстве ответили, что России среди них нет.
«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется… Министр иностранных дел Украины [Вадим Пристайко] не вносил на рассмотрение президента Украины [Владимира Зеленского] представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В то же время ведомство сообщило, что запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало.