Украина не планирует назначать посла в России в ближайшее время, несмотря на желание РФ возобновить работу дипломатических представителей высшего ранга. Об этом 10 февраля МИД Украины сообщил «Украинским новостям»

Ранее МИД сообщал, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, однако не уточнил, в какие из них именно. В ответ на запрос агентства во внешнеполитическом ведомстве ответили, что России среди них нет. Олейник: Обмен послами с Украиной будет означать, что войны нет, а Россия не агрессор © РИА Новости, Нина Зотина

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется… Министр иностранных дел Украины [Вадим Пристайко] не вносил на рассмотрение президента Украины [Владимира Зеленского] представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В то же время ведомство сообщило, что запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало.