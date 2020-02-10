В случае приезда бывшего солиста евродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя на Украину Госпоранслужба проверит имеющуюся предварительную информацию о его посещениях Крыма не с территории Украины. Об этом 10 февраля в комментарии «Украинской правде» сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко

Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет Украинские СМИ отмечают, что Маккой есть в базе скандального сайта «Миротворец». По их данным, певец приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт «Дискотека СССР». Согласно афише Драматического театра имени Ивана Кочерги, музыкант под брендом группы планирует выступить в Житомире 10 марта.