«Данное лицо находится у нас на контроле уже не первый год. У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну», — говорится в сообщении.
Украинские СМИ отмечают, что Маккой есть в базе скандального сайта «Миротворец». По их данным, певец приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт «Дискотека СССР».
Согласно афише Драматического театра имени Ивана Кочерги, музыкант под брендом группы планирует выступить в Житомире 10 марта.