Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет
Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет
«Данное лицо находится у нас на контроле уже не первый год. У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну», — говорится в сообщении.

Украинские СМИ отмечают, что Маккой есть в базе скандального сайта «Миротворец». По их данным, певец приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт «Дискотека СССР».

Согласно афише Драматического театра имени Ивана Кочерги, музыкант под брендом группы планирует выступить в Житомире 10 марта.    