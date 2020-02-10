Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пока не решил, будет ли продлевать контракт главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, который заканчивается в марте, хотя в целом доволен его работой. Об этом 10 февраля он заявил в интервью «Украинской правде»

Правительство попросило топ-менеджеров «Нафтогаза» повременить с премиями © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также Гончарук отметил, что Украина получила сертификацию, что позволило подписать контракт с Россией и Европой о транзите, что, в частности, дало возможность говорить об уменьшении тарифов в платежках украинцев.

По его словам, на Украине наблюдается более-менее стабильная ситуация на рынке газа. При этом премьер отмечает, что недостатки работы «Нафтогаза» касаются собственной добычи.