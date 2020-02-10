«Вопрос открыт. "Нафтогаз", с одной стороны, за 5 лет сильно изменился, их эффективность очевидна. Более того, за последние 5 месяцев у нас с Андреем [Коболевым] есть положительный опыт сотрудничества. Мы сделали самый быстрый, кажется, во всей этой истории анбандлинг такого крупного оператора», — заявил он.
Также Гончарук отметил, что Украина получила сертификацию, что позволило подписать контракт с Россией и Европой о транзите, что, в частности, дало возможность говорить об уменьшении тарифов в платежках украинцев.
По его словам, на Украине наблюдается более-менее стабильная ситуация на рынке газа. При этом премьер отмечает, что недостатки работы «Нафтогаза» касаются собственной добычи.