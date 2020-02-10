Премьер отметил, что речь шла о передаче госкомпании в управление, а это, по его словам, принципиально другое дело. По словам Гончарука, приватизация или передача ее в концессию не рассматривается, поскольку «Укрзализныця» является частью критической инфраструктуры.
«Ни в концессию, ни в приватизацию, то есть в собственность кому-то "Укрзализныця" не должна быть передана. У нас нет таких планов. У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам», — заявил он.
Также глава правительства отметил, что рассматривается идея привлечения немецких специалистов, скоординированных Deutsche Bahn. Партнерство, о котором сейчас идет речь в меморандуме, на первом этапе предусматривает консультации.