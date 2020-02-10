Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не говорил о том, что администрацию железнодорожного транспорта «Укрзализныця» государство собирается отдать в концессию или аренду немецкой компании Deutsche Bahn. Об этом 10 февраля он заявил в интервью «Украинской правде»

Страну раздают по кускам. Эксперты о передаче "Укрзализныци" под контроль Германии © CC0, Pixabay

«Ни в концессию, ни в приватизацию, то есть в собственность кому-то "Укрзализныця" не должна быть передана. У нас нет таких планов. У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам», — заявил он.

Также глава правительства отметил, что рассматривается идея привлечения немецких специалистов, скоординированных Deutsche Bahn. Партнерство, о котором сейчас идет речь в меморандуме, на первом этапе предусматривает консультации.