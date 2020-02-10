Участником Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) станет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 10 февраля сообщил глава МКБ Вольфганг Ишингер, передает РИА Новости

Главы МИД стран «нормандской четверки» могут встретиться в Мюнхене - Пристайко © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

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«Я могу сказать, что мы смогли найти хорошее место, хорошее решение для дебютного участия украинского президента Зеленского. Это важно, что Украина как важный пункт европейской политики безопасности вновь представлена», — сказал Ишингер.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на полях Мюнхенской конференции могут встретиться министры иностранных дел стран «нормандской четверки».