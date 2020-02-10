Доходы министров Кабмина Алексея Гончарука в 2-5 раз превышают зарплаты членов предыдущего правительства Украины. Об этом на днях сообщило издание «Новое время» со ссылкой на официальные источники

«Нищета» слуг народа. Почему украинские министры и депутаты жалуются на свою зарплату © фотобанк

«[Это] значительно превышает среднюю зарплату в стране, которая составляет 10,5 тысячи гривен (26 тысяч рублей. — Ред.). Доходы нынешней правительственной команды в 2-5 раз перекрыли те суммы, которые получали министры и их заместители в Кабмине Владимира Гройсмана», — говорится в сообщении.

Также выросли общие расходы на содержание чиновничьего аппарата. В частности, в госбюджете на 2020 год на финансирование расходов секретариата Кабмина выделили почти 1,1 миллиарда гривен (2,9 миллиарда рублей) — на 25,6% больше, чем в 2019-м (848 миллионов гривен, или 2,2 миллиарда рублей), а Верховной Рады — 2 миллиарда гривен (5,2 миллиарда рублей).

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Ранее министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана Владимир Омелян заявил, что новая власть не объяснила обществу, для чего повышается заработная плата топ-чиновников и что это даст каждому гражданину.

При этом министр экономики Тимофей Милованов отметил, что подавляющее большинство украинцев до сих пор хочет видеть среди руководителей образованных, желательно с дипломом международного образца молодых, но не совсем зеленых, честных и низкооплачиваемых профессионалов, которые живут на сбережения родителей в их квартире.

«Напомню, что [четвертый президент Украины] Виктор Янукович получал 20 тысяч гривен (52 тысячи рублей. — Ред.) заработной платы, но 40 миллиардов долларов (один бюджет Украины) при нем исчезли», — сказал он.