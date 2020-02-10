Нардеп и сопредседатель депутатской фракции партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной Раде Украины Вадим Рабинович съездил к внуку в Москву и сфотографировался на Красной площади. Об этом он сообщил 9 февраля на своей странице в Facebook

Рабинович сказал, когда новая власть сбежит из Украины © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Я был за эти годы в Москве несколько раз, но по одному маршруту: аэропорт — встречи — аэропорт. А тут смог и детей проведать и просто погулять. Прошелся по центру, глянул на мавзолей… Люди очень дружелюбные. Когда узнают, что из Украины — еще больше», — написал он.

Он добавил, что вражду между Украиной и Россией разжигают искусственно, и обещал делать все, чтобы вернуть мир и здравый смысл.

Судя по фотографиям, Рабинович гулял возле Кремля, мавзолея Ленина и главного универмага Москвы.

Как прогнозирует Telegram-канал Украина.ру, за свою поездку в самое сердце «страны-агрессора» Рабинович почти наверняка станет объектом всевозможной критики со стороны националистов.

«Теперь все украинские собаки, виртуальные, разумеется, хотя, вполне возможно, что и реальные тоже, будут спущены на Вадима Рабиновича», — утверждает канал.