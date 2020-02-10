По словам местных жителей, строительство в природоохранной зоне города Могилев-Подольский ведет местный бизнесмен-депутат Геннадий Вацак. Есть ли разрешение на застройку у предпринимателя, неизвестно.
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Как сообщает издание, строительные работы могут нарушить русло реки.
Кроме того, цеха кондитерского дома «Вацак», которые уже работают, сбрасывают отходы производства в Днестр, что также усугубляет экологическую ситуацию.
Горожане уже обращались к городским властям, однако их просьбы остались без ответа.
Геннадий Вацак — народный депутат, беспартийный, член депутатской группы «За будущее», секретарь Комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.