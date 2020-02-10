Строительство кондитерской фабрики в Винницкой области грозит обернуться экологической катастрофой в русле реки Днестр. Об этом 10 февраля сообщает сайт города Винницы

По словам местных жителей, строительство в природоохранной зоне города Могилев-Подольский ведет местный бизнесмен-депутат Геннадий Вацак. Есть ли разрешение на застройку у предпринимателя, неизвестно. В Раде заявили об экологической катастрофе в Одесском заливе © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

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Как сообщает издание, строительные работы могут нарушить русло реки.

Кроме того, цеха кондитерского дома «Вацак», которые уже работают, сбрасывают отходы производства в Днестр, что также усугубляет экологическую ситуацию.

Горожане уже обращались к городским властям, однако их просьбы остались без ответа.

Геннадий Вацак — народный депутат, беспартийный, член депутатской группы «За будущее», секретарь Комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.