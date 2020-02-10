В Днепре водитель маршрутки №157 устроил скандал из-за пассажира с котом в переноске. Об этом 9 февраля сообщает nashemisto.dp.ua

То ли кошка, то ли обезьяна: в Харькове поселился необычный «ночной» хищник © wikipedia.org требовать покинуть транспорт.

Он остановил маршрутку, открыл окна и заявил, что никуда не поедет, пока его требование не будет удовлетворено.

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При этом по закону о содержании домашних животных на Украине, правила содержания и выгула питомцев в Днепре регулирует решение горсовета № 72_19 (принято 13 апреля 2017 года).

Согласно документу, в общественных местах и транспорте большие и средние животные должны быть на коротком поводке, а собаки — в наморднике. Маленьких животных можно перевозить в закрытых контейнерах или на руках хозяина.