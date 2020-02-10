Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды только над украинскими гражданами в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 10 февраля

Крымским террористам дадут второй шанс © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

«Проект направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций», — говорится в сообщении.

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Три корабля ВМС Украины с 24 моряками были задержаны российскими правоохранителями 25 ноября 2018 года, после того как нарушили государственную границу РФ. Они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Требованиям сотрудников ФСБ РФ моряки не подчинялись.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Позднее глава Генерального штаба украинской армии Руслан Хомчак подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы.

В сентябре 2019 года задержанные моряки вернулись на родину в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, а в январе 2020 года ФСБ РФ приостановила предварительное следствие по делу украинских моряков.