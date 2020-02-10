Отмечается, что совместно с «Крымской правозащитной группой» работники Минветеранов подготовили проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек. По данным министерства, собрано якобы достаточно доказательств против следователей, прокуроров и судей, которые устраивали «судилища» над украинскими гражданами в Крыму.
«Проект направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций», — говорится в сообщении.
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Три корабля ВМС Украины с 24 моряками были задержаны российскими правоохранителями 25 ноября 2018 года, после того как нарушили государственную границу РФ. Они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Требованиям сотрудников ФСБ РФ моряки не подчинялись.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Позднее глава Генерального штаба украинской армии Руслан Хомчак подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы.
В сентябре 2019 года задержанные моряки вернулись на родину в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, а в январе 2020 года ФСБ РФ приостановила предварительное следствие по делу украинских моряков.