Отмечается, что генконсул прибыл в конце прошлой недели рейсом из Москвы.
«Приехал вновь назначенный консул. Находится на карантине. Мы с ним встретимся только через 14 дней», — сказал Харлов, добавив, что условия нахождения в карантине «хорошие».
Он уточнил, что эти две недели дипломат проведет в своей резиденции.
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Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.
Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Китае превышает 40 тысяч, более 900 человек умерли.