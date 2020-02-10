Новый генконсул Китая Цуй Шаочунь прибыл в Екатеринбург, где 14 дней проведет на карантине. Об этом представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил 10 февраля, передает РИА Новости

Китай выделил более $10 млрд на борьбу с коронавирусом © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

«Приехал вновь назначенный консул. Находится на карантине. Мы с ним встретимся только через 14 дней», — сказал Харлов, добавив, что условия нахождения в карантине «хорошие».

Он уточнил, что эти две недели дипломат проведет в своей резиденции.

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Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Китае превышает 40 тысяч, более 900 человек умерли.