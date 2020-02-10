В январе в Сеть попала аудиозапись, сделанная во время совещания у Гончарука. На ней премьер просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.
По словам Гончарука, он не давал оценку знаниям Зеленского, а соответствующая фраза была вырвана из контекста.
«Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история», — пояснил он.
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Зеленский же, по мнению премьера, «президент очень умный», «хороший менеджер и достаточно мудрый человек», который играет решающую роль в деятельности Кабмина. Так, глава правительства назвал президента «камертоном», так как он тонко чувствует настроение людей и их потребности.
Стоит отметить, что самого себя на прослушиваемом совещании Гончарук назвал «полным профаном» в экономике.