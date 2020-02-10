Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что попавшие на запись его слова о президенте Владимире Зеленском и его понимании политических процессов были вырваны из контекста. Он сказал об этом в интервью «Украинской правде» 10 февраля

Премьер Гончарук назвал себя профаном в экономике, но при одном условии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

По словам Гончарука, он не давал оценку знаниям Зеленского, а соответствующая фраза была вырвана из контекста.

«Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история», — пояснил он.

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Зеленский же, по мнению премьера, «президент очень умный», «хороший менеджер и достаточно мудрый человек», который играет решающую роль в деятельности Кабмина. Так, глава правительства назвал президента «камертоном», так как он тонко чувствует настроение людей и их потребности.

Стоит отметить, что самого себя на прослушиваемом совещании Гончарук назвал «полным профаном» в экономике.