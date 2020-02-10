Ранее стало известно, что США могут ввести новые санкции против «Северного потока — 2», если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые ограничительные меры могут быть приняты уже в феврале или марте — их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.
«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — заявил Панкин.
При этом он назвал включение санкционных положений, касающихся как СП-2, так и «Турецкого потока», в американский закон о расходах на оборону в 2020 году прямым вмешательством в дела европейского бизнеса, целью которого является проталкивание американского СПГ на рынок Европы.
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В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой СП-2, уже приостановила работу. При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что санкции только задержат строительство — его завершение планируется до конца 2020 года или к первому кварталу 2021-го.