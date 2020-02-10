Бужанский рассказал, как на самом деле Киеву следовало поступить с Донбассом

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский рассказал, как новой власти Украины следовало поступить с Донбассом. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 10 февраля

Донбасс не вернется на Украину ни ментально, ни политически — Волга © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Руслан Рябошапка был назначен новым генпрокурором Украины.

По мнению Бужанского, уже 3 сентября должны были быть готовы представления на снятие неприкосновенности с экс-президента Петра Порошенко, бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия и др.

На следующий день, 4 сентября, согласно расчетам Бужанского, Рада должна была одобрить снятие неприкосновенности, а перечисленные лица должны были бить уведомлены о подозрениях.

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Пятого сентября, по словам Бужанского, следовало бы «отловить» под судом «самых борзых "активистов", беспредельничающих в защиту Порошенко», и вручить подозрения им. А 8 сентября совершить тотальный аудит всех телеканалов на предмет разжигания ненависти, наложить штрафы и выписать предупреждения.

«Двенадцатого сентября мы бы проснулись в другой стране. В которую Донбасс был бы готов вернуться на наших условиях. А так будто и не ложились спать, и вернуться готов не Донбасс, а Порошенко», — резюмировал Бужанский.