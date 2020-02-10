«Я очень уважаю мнение этих людей (Богдана и Ермака — ред.), поэтому я с ними советуюсь… Я, как премьер-министр, принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент, поэтому окончательное решение и ответственность за них несу я», — отметил Гончарук.
Он уточнил, что кадровые вопросы в правительстве он может обсуждать и с президентом, и со всеми ключевыми людьми в команде Владимира Зеленского.
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Вместе с тем, премьер опроверг информацию о том, что кандидаты на должности в Кабмине проходят собеседования в Офисе президента.
Ранее сообщалось, что в этом году Гончарук намерен сократить на 10% штат чиновников государственного аппарата.