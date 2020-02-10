Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсуждает кандидатуры людей, которых он назначает на должности министров, с главой Офиса президента Андреем Богданом и помощником главы государства Андреем Ермаком. Об этом глава Кабмина рассказал в эфире телеканала ICTV 9 февраля

Якубин перечислил ожидающих увольнения украинских министров © Facebook Алексея Якубина

Он уточнил, что кадровые вопросы в правительстве он может обсуждать и с президентом, и со всеми ключевыми людьми в команде Владимира Зеленского.

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Вместе с тем, премьер опроверг информацию о том, что кандидаты на должности в Кабмине проходят собеседования в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что в этом году Гончарук намерен сократить на 10% штат чиновников государственного аппарата.