Ранее Конституционный суд Украины признал несоответствующим Основному закону страны поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий граждан.
Несмотря на это, по словам Третьяковой, повышения пенсионного возраста не избежать.
«Есть исследование Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию», — сообщила она.
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Выровнять же ситуацию с пенсиями на Украине, как отметила депутат, возможно лишь путем увеличения пенсионного возраста. Согласно ее расчетам, чтобы избежать ухудшения ситуации, необходимо с 2023 года увеличивать пенсионный возраст один раз в год на один месяц.
Еще одной причиной увеличения пенсионного возраста является то, что для пенсионной системы ориентиром является продолжительность жизни людей, достигших пенсионного возраста, то есть сколько они живут с момента выхода на пенсию до смерти. Сейчас на Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из которых более тысячи — люди, достигшие столетнего возраста.