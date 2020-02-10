Процесс повышения пенсионного возраста на Украине неизбежен. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова сообщила на днях в интервью «Экономической правде»

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Несмотря на это, по словам Третьяковой, повышения пенсионного возраста не избежать.

«Есть исследование Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию», — сообщила она.

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Выровнять же ситуацию с пенсиями на Украине, как отметила депутат, возможно лишь путем увеличения пенсионного возраста. Согласно ее расчетам, чтобы избежать ухудшения ситуации, необходимо с 2023 года увеличивать пенсионный возраст один раз в год на один месяц.

Еще одной причиной увеличения пенсионного возраста является то, что для пенсионной системы ориентиром является продолжительность жизни людей, достигших пенсионного возраста, то есть сколько они живут с момента выхода на пенсию до смерти. Сейчас на Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из которых более тысячи — люди, достигшие столетнего возраста.