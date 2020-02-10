Как пояснил министр финансов Китая Лю Кун, выделенные средства пойдут на лечение и профилактику заболевания. Он добавил, что власти страны делают все, чтобы продолжать борьбу с эпидемией.
Китайские чиновники предупредили о нехватке медицинского оборудования. Это связано с сильной нагрузкой на китайские больницы, из-за которой им не хватает ресурсов в условиях растущего числа заболевших.
По последним данным, жертвами нового типа коронавируса, распространение которого началось с китайского города Ухань, стали 813 человек. Подтверждены уже 37 тысяч 198 случаев заражения.