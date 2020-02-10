Власти Китая направят более $10 миллиардов на борьбу с коронавирусом, жертвами которого стали уже свыше 800 человек. Об этом 9 февраля сообщает xinhuanet.com

Китайский коронавирус за сутки забрал жизни 86 человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк Лю Кун, выделенные средства пойдут на лечение и профилактику заболевания. Он добавил, что власти страны делают все, чтобы продолжать борьбу с эпидемией.

Китайские чиновники предупредили о нехватке медицинского оборудования. Это связано с сильной нагрузкой на китайские больницы, из-за которой им не хватает ресурсов в условиях растущего числа заболевших.

По последним данным, жертвами нового типа коронавируса, распространение которого началось с китайского города Ухань, стали 813 человек. Подтверждены уже 37 тысяч 198 случаев заражения.