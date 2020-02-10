"Оскар" по-английски. Бразилец из Донецка особо отмечен за гладиаторские качества

«Попал в число избранных и бывший звездный футболист "Шахтёра" Фернандиньо. В Англии его карьера состоялась на все 100%. Выдающийся боец, чего уж там говорить. Заслуженный! Дизайнеров "МанСити" Ферна натолкнул на фантазии в брутальной гладиаторской эстетике», — говорится в материале.
Полузащитник Фернандиньо играл за донецкий футбольный клуб «Шахтёр» с 2005 по 2013 год.
В январе 2020-го он продлил контракт с «Манчестер Сити». Новое соглашение 34-летнего бразильского футболиста рассчитано до лета 2021 года.