«В результате истории с прослушкой Гончарука глава правительства попал на крючок к президенту Зеленскому. Судьба премьера, его пребывание в должности теперь зависит от (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского», — рассказал политолог.
Используя этот скандальный случай, президент и близкие ему люди, которые ранее сотрудничали с ним в шоу «Квартал-95», будут пытаться контролировать премьера, который, как считается, связан с финансистом Джорджем Соросом.
«Насколько это удастся, это большой вопрос, потому что для этого нужно будет менять состав Кабмина, нужно менять министров, в том числе ключевых министерств», — сообщил Богатырев.