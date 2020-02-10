Украинский политолог Даниил Богатырев в интервью изданию Украина.ру, опубликованном в субботу, 8 февраля, рассказал о перспективах премьер-министра Украины Алексея Гончарука

«В результате истории с прослушкой Гончарука глава правительства попал на крючок к президенту Зеленскому. Судьба премьера, его пребывание в должности теперь зависит от (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского», — рассказал политолог.

Политолог Богатырев: В окружении Зеленского идет борьба, в которой победу одерживает "95-ый квартал" © Facebook, Даниил Богатырев Джорджем Соросом.

«Насколько это удастся, это большой вопрос, потому что для этого нужно будет менять состав Кабмина, нужно менять министров, в том числе ключевых министерств», — сообщил Богатырев.