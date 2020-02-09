Ранее министерство здравоохранения Японии сообщило, что среди заболевших на борту судна есть гражданин Украины.
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии», — сообщил дипломат.
На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Украину и Россию. Общее число заразившихся на лайнере сейчас составляет 70 человек.
Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.
На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.