Украинец есть среди заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, находящемся у причала в японском порту Йокогама, он был госпитализирован. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, пишет УНН

Украинец вышел на связь с заблокированного из-за коронавируса лайнера © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии», — сообщил дипломат.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Украину и Россию. Общее число заразившихся на лайнере сейчас составляет 70 человек.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.