Ливни потушили крупный природный пожар на восточном побережье Австралии и стали причиной наводнения. Об этом пишет The Washington Post в воскресенье, 9 февраля

Дожди остановили идущие к Сиднею пожары, которые охватили побережье Нового Южного Уэльса и выжгли за 74 дня 500 тыс. гектаров, пишет газета. От пожара пострадали 312 домов. Экологическая катастрофа в Австралии достигла катастрофических масштабов © AP, State Government of Victoria В Новом Южном Уэльсе 9 февраля снова ожидается дождь, а также сильный ветер и аномально высокий прилив. На северном побережье Австралии 8 февраля прошел тропический циклон, повреждены несколько зданий, точный ущерб устанавливают.