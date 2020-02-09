Дожди остановили идущие к Сиднею пожары, которые охватили побережье Нового Южного Уэльса и выжгли за 74 дня 500 тыс. гектаров, пишет газета. От пожара пострадали 312 домов.
На части Восточного побережья за несколько дней осадков выпало больше, чем когда-либо за последние 50 лет.
В Новом Южном Уэльсе 9 февраля снова ожидается дождь, а также сильный ветер и аномально высокий прилив.
На северном побережье Австралии 8 февраля прошел тропический циклон, повреждены несколько зданий, точный ущерб устанавливают.