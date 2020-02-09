Полузащитник «горняков» Виктор Коваленко включен в сборную игроков возрастом не старше 23 лет, чьи контракты истекают в ближайшее время. Об этом пишет telegram-канала издания Украина.ру в воскресенье, 9 февраля, со ссылкой на портал Transfermarkt

Экс-игрок «Шахтера»: Чемпионат Гонконга по футболу может быть отложен из-за коронавируса © Facebook, Andrejs Stolcers уточняется, на данный момент украинский игрок может обойтись потенциальному покупателю в 6 млн евро, если клуб миллиардера Рината Ахметова решит расстаться с Коваленко.

Отмечается, что контракт футболиста с «Шахтером» истекает в июне текущего года.