Экс-игрок «Шахтера»: Чемпионат Гонконга по футболу может быть отложен из-за коронавируса
Экс-игрок «Шахтера»: Чемпионат Гонконга по футболу может быть отложен из-за коронавируса
© Facebook, Andrejs Stolcers
В сообщении уточняется, на данный момент украинский игрок может обойтись потенциальному покупателю в 6 млн евро, если клуб миллиардера Рината Ахметова решит расстаться с Коваленко.

Отмечается, что контракт футболиста с «Шахтером» истекает в июне текущего года.

 