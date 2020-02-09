Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала ООН приравнять последователей лидера украинских националистов Степана Бандеры к пособникам нацизма, объявить их в розыск и помочь Украине «вытравить этих блох». Об этом она написала в воскресенье, 9 февраля, в Facebook

Поклонская решилась на тест ДНК, чтобы узнать, не родственница ли она Зеленскому © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Призываю ООН приравнять тех, кто называет себя бандеровцами, к пособникам Гитлера и объявить их в розыск, а также задерживать и сажать в тюрьму в любой стране мира, которая признает нацизм опасной заразой. Мы поможем Украине вытравить этих блох», — написала Поклонская.

Поклонская считает, что именно бандеровцы являются главными врагами действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Другие подробности сообщения Поклонской можно узнать в telegram-канале издания Украина.ру.

Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания «Украинской повстанческой армии» (УПА, запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года.