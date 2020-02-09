Депутат прокомментировала проведение в Киеве VІІ Бандеровских чтений, посвященных «миссии Украины и национальных интересов в глобализирующемся мире».
«Призываю ООН приравнять тех, кто называет себя бандеровцами, к пособникам Гитлера и объявить их в розыск, а также задерживать и сажать в тюрьму в любой стране мира, которая признает нацизм опасной заразой. Мы поможем Украине вытравить этих блох», — написала Поклонская.
Поклонская считает, что именно бандеровцы являются главными врагами действующего президента Украины Владимира Зеленского.
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Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания «Украинской повстанческой армии» (УПА, запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года.