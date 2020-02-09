«Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Иренеуша Била, как представителя государства», — цитирует распоряжение правительства от 05 февраля 2020 г. № 79-р канал.
Иренеуш Бил с 2013 года работает исполнительным директором частного фонда Amicus Europae Foundation, созданного экс-президентом Польши Александром Квасневским.
«И еще, конечно, трогательно, что этот иноземец предстляет в "Нафтогазе" интересы государства. Какого именно, в распоряжении Кабмина Украины деликатно не указано», — говорится в комментарии канала на новость о назначении.