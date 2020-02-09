Иренеуш Бил связанный с фондом Amicus Europae Foundation стал членом наблюдательного совета «Нафтогаза». Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает telegram-канал издания Украина.ру со ссылкой на распоряжение Кабмина

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