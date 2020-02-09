Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусом среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, заразившиеся - граждане Украины, Филиппин и США. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 9 февраля, сообщении ведомства

По сведениям, опубликованным на сайте ведомства, болезнь выявлена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один заразившийся — житель Гонконга с гражданством США. Заболевшие были эвакуированы с судна и госпитализированы.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Украину и Россию. Общее число заразившихся на лайнере сейчас составляет 70 человек.

Украинец вышел на связь с заблокированного из-за коронавируса лайнера © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Китае превышает 37 тыс., более 810 человек умерли.