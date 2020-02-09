Возмущение и нравоучения украинского МИД никак не повлияют на решение Совета Европы, заявил 9 февраля РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя реакцию Украины на введение новой процедуры реагирования на нарушения странами-участницами устава организации

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации. По мнению украинского МИД, она «сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения».

«Думаю, что в Совете Европы возмущены подобной наглостью украинского МИДа. К слову, украинская делегация относительно недавно получила место в списке стран-делегатов. И тут, как говорится, не по Сеньке шапка решение подобных вопросов», — отметил Бальбек.

Бальбек считает признание Помпео про Крым шоком для Киева © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Так что украинский МИД может возмущаться, писать свои нравоучения и транслировать мировоззрение в подконтрольных СМИ и соцсетях — это никак не повлияет на решение Совета Европы», — сказал депутат.

В современном мире для решения вопросов «нужен конструктив с обеих сторон, и из этого Украина выпадает», добавил депутат.