Минобороны Украины заявило, что возращенные Россией катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» на следующей неделе будут отправлены на завод для ремонта. Об этом 9 февраля сообщило информационное агентство РИА Новости

Напомним, что после проведенных следственных действий российскими правоохранителями, Россия передала Украине три военных корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы 25 ноября 2018 года.

Украинская сторона в лице командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко указала, на плохое этих судов. Тогда главком украинских ВМС заявил, что с них якобы снято оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы. Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение.

«Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер, "Бердянск", встанет на ремонт несколько позже», — приводит информацию пресс-служба украинского министерства РИА Новости.

Издание The National Interest рассказало, как керченский инцидент мог привести к ядерной войне © Public domain

Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов.

Позже 7 сентября нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.