Напомним, что после проведенных следственных действий российскими правоохранителями, Россия передала Украине три военных корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы 25 ноября 2018 года.
Украинская сторона в лице командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко указала, на плохое этих судов. Тогда главком украинских ВМС заявил, что с них якобы снято оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы. Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение.
«Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер, "Бердянск", встанет на ремонт несколько позже», — приводит информацию пресс-служба украинского министерства РИА Новости.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов.
Позже 7 сентября нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.