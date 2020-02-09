В 2021 году финансирование разработок и исследований ИИ, по планам Вашингтона, должно вырасти с нынешних $ 973 млн до двух миллиардов, сообщает агентство.
Также администрация Трампа попросит удвоить финансирование квантовых вычислений. В течение ближайших двух лет эти вложения должны вырасти до $860 миллионов долларов.
Собеседники агентства объяснили такие планы желанием «идти в ногу с Китаем», который прилагает «значительные усилия» для развития ИИ и квантовых технологий.
Главный технический директор США Майкл Крациос (один из главных советников Трампа по вопросам технологий) в разговоре с агентством не подтвердил названные агентством цифры, но заверил, что «бюджет будет гарантировать лидерство Америки» в этих сферах.