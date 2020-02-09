Администрация президента США Дональда Трампа попросит Конгресс удвоить расходы на технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщили источники Reuters, знакомые с планами Белого дома. Об этом агентство сообщило в субботу, 8 февраля

В 2021 году финансирование разработок и исследований ИИ, по планам Вашингтона, должно вырасти с нынешних $ 973 млн до двух миллиардов, сообщает агентство.

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Собеседники агентства объяснили такие планы желанием «идти в ногу с Китаем», который прилагает «значительные усилия» для развития ИИ и квантовых технологий.

Главный технический директор США Майкл Крациос (один из главных советников Трампа по вопросам технологий) в разговоре с агентством не подтвердил названные агентством цифры, но заверил, что «бюджет будет гарантировать лидерство Америки» в этих сферах.