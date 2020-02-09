Количество инфицированных коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии возросло до 70. Накануне у еще шестерых пассажиров диагностировали инфицирование. Об этом 9 февраля сообщил New York Times

Журналисты американского издания ссылаются на информацию, полученную от пассажиров находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess.

«В течении дня шесть новых инфицированных медицинские службы Японии эвакуировали на берег. Вместе с ними в больницы вывезли еще девять пассажиров не из-за коронавируса», — утверждают журналисты New York Times.

Напомним, что карантин на судне был объявлен после того, как у одного из находящихся на борту пассажиров было диагностировано заражение новым коронавирусом. Китайский коронавирус за сутки забрал жизни 86 человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Позже, 3 февраля, в результате проверки вирус обнаружили еще у 10 человек. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Согласно требованиям японских властей, те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней.

Всего на борту находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа. На круизном лайнере Diamond Princess находятся 25 граждан Украины. Однако пока неизвестно, есть ли среди них инфицированные коронавирусом.