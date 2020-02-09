Журналисты американского издания ссылаются на информацию, полученную от пассажиров находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess.
«В течении дня шесть новых инфицированных медицинские службы Японии эвакуировали на берег. Вместе с ними в больницы вывезли еще девять пассажиров не из-за коронавируса», — утверждают журналисты New York Times.
Напомним, что карантин на судне был объявлен после того, как у одного из находящихся на борту пассажиров было диагностировано заражение новым коронавирусом.
Позже, 3 февраля, в результате проверки вирус обнаружили еще у 10 человек. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Согласно требованиям японских властей, те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней.
Всего на борту находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа. На круизном лайнере Diamond Princess находятся 25 граждан Украины. Однако пока неизвестно, есть ли среди них инфицированные коронавирусом.