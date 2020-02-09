Госпогранслужба Украины завила, что в Закарпатье вблизи с границей Венгрии были задержаны двое граждан Украины, которые пытались провести чрез границу 10 нелегалов. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Как уточняют украинские пограничники, рейд по выявлению путей транзита нелегальных мигрантов в Закарпатской области проходил с задействованием большой группы личного состава и служебных собак. В результате операции в близи с границей с Венгрией были задержаны 10 иностранцев и два украинца — проводника.

«Во время реализации оперативной информации о возможном перемещения нелегальных мигрантов в Венгрии, в 300 метрах к госграницы правоохранители обнаружили группу лиц. Девять мужчин и одна женщина собирались в сторону границы. У двоих мужчин были с собой паспорта граждан Турции, остальные задержанные — без документов, но сообщили, что они являются гражданами Сирии», — говорится в заявлении Госпогранслужбы.

Дубилет попросил украинцев, рассказать о трудностях трудовых мигрантов © Facebook, Дмитрий Дубилет

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