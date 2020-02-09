Как уточняют украинские пограничники, рейд по выявлению путей транзита нелегальных мигрантов в Закарпатской области проходил с задействованием большой группы личного состава и служебных собак. В результате операции в близи с границей с Венгрией были задержаны 10 иностранцев и два украинца — проводника.
«Во время реализации оперативной информации о возможном перемещения нелегальных мигрантов в Венгрии, в 300 метрах к госграницы правоохранители обнаружили группу лиц. Девять мужчин и одна женщина собирались в сторону границы. У двоих мужчин были с собой паспорта граждан Турции, остальные задержанные — без документов, но сообщили, что они являются гражданами Сирии», — говорится в заявлении Госпогранслужбы.
Украинцами, организовавшими незаконный трафик мигрантов, оказались местные жители 27 и 28 лет. Всех задержанных доставили в отдел пограничной службы Лужанка.
Ранее неподалеку от Львова в рефрижераторе грузовика выявили четырех нелегалов, которые пытались попасть в Россию.